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SubFest — фестиваль новой музыки
Петербургские энтузиасты возрождают городские рок-традиции
29.11.2016, 20:45
0
Гете, Маяковский и Хармс в песнях группы Para bellvm
07.12.2016, 12:33
0
Музыканты Metallica не хотят жить в "полуроскоши".
01.07.2016, 14:26
0
The Muse испугались военного переворота
20.07.2016, 23:01
0
Кит Ричардс станет телеведущим
29.06.2016, 14:40
0
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Интервью
Гете, Маяковский и Хармс в песнях группы Para bellvm
Антон Соя о главной дарк-группе северной столицы
07.12.2016, 12:33
0
SubFest — фестиваль новой музыки
Петербургские энтузиасты возрождают городские рок-традиции
29.11.2016, 20:45
0
Маколей Калкин запишет альбом про пиццу
Диск посвящен фаст фуду и Velvet Underground
20.07.2016, 23:05
0
Кино
Новый клип группы "Kroliki"
Музыканты сняли видео к песне "В Праге"
26.11.2015, 16:39
0
Дэвид Боуи опубликовал новый сингл
Песня "Blackstar" вошла в саундтрек к сериалу "The Last Panthers"
11.11.2015, 13:49
0
Группа "ГАФТ" представила видео на песню "Октябрь"
Клип снимался в заброшенной церкви на севере Ленинградской области
06.11.2015, 15:14
0
Арт
Маколей Калкин запишет альбом про пиццу
Диск посвящен фаст фуду и Velvet Underground
20.07.2016, 23:05
0
The Muse испугались военного переворота
Группа отменила турецкую гастроль
20.07.2016, 23:01
0
The Beatles переиздадут концертник At The Hollywood Bowl
В новую версию войдут ранее не выпускавшиеся треки
20.07.2016, 22:56
0
Мода
Новый клип группы "Kroliki"
Музыканты сняли видео к песне "В Праге"
26.11.2015, 16:39
0
Ларри Маллен: "Музыкантам должны платить больше"
Барабанщик U2 высказался о современном шоу-бизнесе
12.11.2015, 15:49
0
Кардиган Кобейна ушел с молотка
Свитер, в котором Курт играл на MTV оценили в 80 000$
12.11.2015, 13:40
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